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Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB7250/00

4.2

| (33) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Høyoppløselig lyd

Philips SHB7250 med Bluetooth har kvittet seg med kablene, men ikke kvaliteten. Hodetelefonene har dyp bass og krystallklar lyd, og du kan enkelt bytte fra musikk til telefonsamtaler. De myke øredekslene gir dessuten god komfort når du er på farten.

Se alle fordeler

med digital bassforsterkning

Høyoppløselig lyd

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

  • Myke øreputer

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Disse hodetelefonene oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsning.

NFC-tilkobling med ett trykk for enkel paring

NFC-tilkobling med ett trykk for enkel paring

Enhet med automatisk reaktivering og enkel NFC-paring med ett trykk lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene med en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

Design med lukket bakside for optimal lydisolering

Design med lukket bakside for optimal lydisolering

Designen med lukket bakside isolerer musikken fra en hvilken som helst ekstern lydkilde, slik at du kan nyte alle de fine detaljene og den fyldige bassen fra den opprinnelige innspillingen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

33

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

24/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice headphones

Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

01/06/2016

Deutschland

Deutschland

Absulut genialer Begleiter

Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

sehr ausgewogener Kopfhörer

Verarbeitung ist sehr gut. Bluetooth funktioniert sowohl mit Android als auch mit IOS einwandfei. Soundqualität ist leicht bassbetont. Höhe und Mittel könnte noch ein bisschen mehr sein. Allgemiene ist der Kopfhörer ein gelungenes Produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Faktiske resultater kan variere

  2. Når du bruker den medfølgende kabelen til hodetelefonene