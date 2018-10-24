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Utgått
Høyoppløselig lyd
Philips SHB7250 med Bluetooth har kvittet seg med kablene, men ikke kvaliteten. Hodetelefonene har dyp bass og krystallklar lyd, og du kan enkelt bytte fra musikk til telefonsamtaler. De myke øredekslene gir dessuten god komfort når du er på farten.
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Myke øreputer
Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Disse hodetelefonene oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsning.
Enhet med automatisk reaktivering og enkel NFC-paring med ett trykk lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene med en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.
Designen med lukket bakside isolerer musikken fra en hvilken som helst ekstern lydkilde, slik at du kan nyte alle de fine detaljene og den fyldige bassen fra den opprinnelige innspillingen.
4.2
av 5
33
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
deathmatch
01/06/2016
Deutschland
Absulut genialer Begleiter
Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Avi1980
10/01/2016
Deutschland
sehr ausgewogener Kopfhörer
Verarbeitung ist sehr gut. Bluetooth funktioniert sowohl mit Android als auch mit IOS einwandfei. Soundqualität ist leicht bassbetont. Höhe und Mittel könnte noch ein bisschen mehr sein. Allgemiene ist der Kopfhörer ein gelungenes Produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Faktiske resultater kan variere
Når du bruker den medfølgende kabelen til hodetelefonene