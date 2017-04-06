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Utgått
SHB5900BK/00
Fyldig bass overalt
De kompakte Bluetooth®-øretelefonene SHB5900 har kraftige drivere som sørger for trådløs musikklytting i inntil seks timer. Med MusicChain-funksjonen kan du dele musikk med vennene dine ved å pare dem med andre MusicChain-aktiverte øretelefoner.
8 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner
NFC
En flat og sklisikker kabel sørger for at ledningen alltid holder seg flokefri.
Med MusicChain™ kan du enkelt dele musikksporene dine med en venn. Ved hjelp av Bluetooth®-teknologi kan du trykke på MusicChain™-knappen på hodetelefonene for å pare dem med andre MusicChain™-aktiverte hodetelefoner.
Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir presis lyd med kraftig bass, slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.
4.1
av 5
18
Anmeldelser
Khush
06/04/2017
United Kingdom
Excellent and easy to operate and great battery life
I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
tuningchipgti2012
16/04/2016
Deutschland
Super Klang.
Für mich ist dieses Produkt einfach GENIAL!Einfach in der Handhabung.Ausgezeichnet....
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Faktiske resultater kan variere