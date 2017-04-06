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Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB5900BK/00

4.1

| (18) Anmeldelser

Fyldig bass overalt

De kompakte Bluetooth®-øretelefonene SHB5900 har kraftige drivere som sørger for trådløs musikklytting i inntil seks timer. Med MusicChain-funksjonen kan du dele musikk med vennene dine ved å pare dem med andre MusicChain-aktiverte øretelefoner.

Se alle fordeler

Trådløs – med flott lyd og god passform

Fyldig bass overalt

  • 8 mm drivere / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • NFC

Flokefrie flate kabler for enkel bruk når du er på farten

En flat og sklisikker kabel sørger for at ledningen alltid holder seg flokefri.

MusicChain™ gjør det enkelt å dele musikk med venner

MusicChain™ gjør det enkelt å dele musikk med venner

Med MusicChain™ kan du enkelt dele musikksporene dine med en venn. Ved hjelp av Bluetooth®-teknologi kan du trykke på MusicChain™-knappen på hodetelefonene for å pare dem med andre MusicChain™-aktiverte hodetelefoner.

Effektive drivere på 8,6 mm gir klar, kraftig lyd

Effektive drivere på 8,6 mm gir klar, kraftig lyd

Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir presis lyd med kraftig bass, slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

18

Anmeldelser

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

16/04/2016

Deutschland

Deutschland

Super Klang.

Für mich ist dieses Produkt einfach GENIAL!Einfach in der Handhabung.Ausgezeichnet....

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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