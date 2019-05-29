ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Anmeldelser
Feel it. BASS+
Overraskende stor bass fra en liten, solid enhet. Philips BASS+-hodetelefonene med Bluetooth, som har høyttalerdrivere finjustert for kraftig bass, leverer flott lydisolering og trådløs frihet, slik at du får mest mulig ut av musikken.
Se alle fordeler

Feel it. BASS+

  • 12,2 mm drivere / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • 6 timers spilletid

  • Svært komfortabel

Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere

Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere

Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere dundrer til med dunkende bass fra en elegant og kompakt pakke.

Oppladbart batteri gir opptil 6 timers spilletid

Oppladbart batteri gir opptil 6 timers spilletid

Med 6 timers spilletid har du nok strøm for å spille av musikk hele dagen.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi

Hodetelefonene pares enkelt med alle typer Bluetooth-enheter for trådløs musikk.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

8

Anmeldelser

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Denne omtalen gjelder SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Denne omtalen gjelder SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Faktiske resultater kan variere