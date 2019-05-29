Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SHB4305WT/00
12,2 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner
6 timers spilletid
Svært komfortabel
Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere dundrer til med dunkende bass fra en elegant og kompakt pakke.
Med 6 timers spilletid har du nok strøm for å spille av musikk hele dagen.
Hodetelefonene pares enkelt med alle typer Bluetooth-enheter for trådløs musikk.
3.4
av 5
8
Anmeldelser
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Denne omtalen gjelder SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Denne omtalen gjelder SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Faktiske resultater kan variere