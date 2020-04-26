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Utgått
SHB4205BK/00
12,2 mm drivere / åpen bakside
Øretelefoner
De innovative bassrørene i øreproppene øker luftstrømmen for å gi dyp og fyldig bass.
De kraftige 12,2 mm driverne er fininnstilt for å gjengi en ren og klar lyd.
Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.
3.7
av 5
13
Anmeldelser
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Fordeler
Vibrationsalarm bei Anruf
Ulemper
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Faktiske resultater kan variere