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  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.

Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Anmeldelser
Svært lett. Stor lyd.
Velkommen til vektløs frihet. Uten ledninger som er i veien. Philips Flite Hyprlite trådløse hodetelefoner med nakkebøyle er så slanke og lette at du knapt merker at du har dem i ørene.
Se alle fordeler

Hodetelefoner som utfordrer tyngdekraften

Svært lett. Stor lyd.

  • 12,2 mm drivere / åpen bakside

  • Øretelefoner

Bassrør for fyldig bass

Bassrør for fyldig bass

De innovative bassrørene i øreproppene øker luftstrømmen for å gi dyp og fyldig bass.

Kraftige drivere gir klar lyd

Kraftige drivere gir klar lyd

De kraftige 12,2 mm driverne er fininnstilt for å gjengi en ren og klar lyd.

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

13

Anmeldelser

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Fordeler

Vibrationsalarm bei Anruf

Ulemper

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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  1. Faktiske resultater kan variere