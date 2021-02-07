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Utgått
SHB2505BK/10
Ikke stopp musikken
Alt går bra så lenge du har musikken din. Disse trådløse øretelefonene gir deg fantastisk lyd og opptil 20 timers avspillingstid med det bærbare ladeetuiet. Dobbeltklikk på flerfunksjonsknappen for å aktivere telefonens taleassistent.
6 mm elementer / lukket bakside
Bluetooth®
Svart
De akustiske neodymelementene på 6 mm gir deg god lyd og kraftig bass. De ovale akustiske røret maksimerer den passive støyisoleringen. Monomodusen gjør at du kan ha et tilgjengelig øre når du vil være oppmerksom på verden rundt deg.
Med det bærbare ladeetuiet kommer ikke disse hodetelefonene til å skuffe deg. Du får opptil tre timers avspillingstid eller taletid per opplading. Hvis du drar ut med et fulladet etui, får du 9 tilleggstimer over flere oppladinger. Bare legg hodetelefonene i etuiet igjen når de trenger lading. En fullstendig opplading tar 1,5 time.
Dra på treningsstudioet. Deretter ut i skogen. Disse trådløse øretelefonene kommer med et bærbart ladeetui.
3.9
av 5
22
Anmeldelser
Laica
07/02/2021
Portugal
Bekreftet kjøper
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Bruksdato 2020-01-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Bruksdato 2020-01-07
Johnzet
10/01/2021
Nederland
Werkt prima en blijft goed zitten
Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?
Fordeler
Licht, goed passend, goed geluid
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505BK Headphones
Bruksdato 2020-09-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505BK Headphones
Bruksdato 2020-09-10
Laica
26/12/2020
Portugal
Sim
Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Bruksdato 2020-11-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Bruksdato 2020-11-26