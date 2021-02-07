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Utgått

2000 seriesHodetelefoner

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Ikke stopp musikken

Alt går bra så lenge du har musikken din. Disse trådløse øretelefonene gir deg fantastisk lyd og opptil 20 timers avspillingstid med det bærbare ladeetuiet. Dobbeltklikk på flerfunksjonsknappen for å aktivere telefonens taleassistent.

Se alle fordeler

Ikke stopp musikken

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Bluetooth®

  • Svart

6 mm akustiske neodymelementer. Fantastisk lyd, kraftfull bass

De akustiske neodymelementene på 6 mm gir deg god lyd og kraftig bass. De ovale akustiske røret maksimerer den passive støyisoleringen. Monomodusen gjør at du kan ha et tilgjengelig øre når du vil være oppmerksom på verden rundt deg.

Få opptil 20 timers avspillingstid og 14 timers taletid

Med det bærbare ladeetuiet kommer ikke disse hodetelefonene til å skuffe deg. Du får opptil tre timers avspillingstid eller taletid per opplading. Hvis du drar ut med et fulladet etui, får du 9 tilleggstimer over flere oppladinger. Bare legg hodetelefonene i etuiet igjen når de trenger lading. En fullstendig opplading tar 1,5 time.

Bærbart ladeetui. Flere oppladinger i lommen

Dra på treningsstudioet. Deretter ut i skogen. Disse trådløse øretelefonene kommer med et bærbart ladeetui.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

22

Anmeldelser

07/02/2021

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Bruksdato 2020-01-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Bruksdato 2020-01-07

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Fordeler

Licht, goed passend, goed geluid

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505BK Headphones

Bruksdato 2020-09-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505BK Headphones

Bruksdato 2020-09-10

26/12/2020

Portugal

Portugal

Sim

Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Bruksdato 2020-11-26

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Bruksdato 2020-11-26

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