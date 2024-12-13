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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseNatural Response flaskesmokk

SCY966/02

4.5
| (25) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Støtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response flaskesmokk frigjør melk når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet. Dette gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst

Støtter babyens individuelle drikkerytme

  • Natural Response flaskesmokk

  • To deler

  • Tykk matesmokk

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Utformet for å redusere kolikk og ubehag

Utformet for å redusere kolikk og ubehag

Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

25

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Fordeler

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Ulemper

Keine Angabe.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Fordeler

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

08/12/2024

Deutschland

Deutschland

Toller Sauger – unser Baby liebt ihn

Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!

Fordeler

Flusskontrolle, Design, Anwendung

Ulemper

Reinigung ist schwieriger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Sammenlignet med tidligere innpakning.

  2. Basert på årlige globale salg av smokkepakker, ved bruk av nettovekten til plastsmokkens etui.

  3. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011.