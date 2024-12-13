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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Natural Response flaskesmokk
To deler
Tykk matesmokk
Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.
4.5
av 5
25
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Essiggurkentoast
13/12/2024
Deutschland
Del av opprykk
Von Kind angenommen, leicht zu waschen
Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.
Fordeler
Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,
Ulemper
Keine Angabe.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Tania525
10/12/2024
Deutschland
Del av opprykk
Ausgezeichnete Qualität
“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!
Fordeler
Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Oksi_G
08/12/2024
Deutschland
Del av opprykk
Toller Sauger – unser Baby liebt ihn
Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!
Fordeler
Flusskontrolle, Design, Anwendung
Ulemper
Reinigung ist schwieriger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Sammenlignet med tidligere innpakning.
Basert på årlige globale salg av smokkepakker, ved bruk av nettovekten til plastsmokkens etui.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011.