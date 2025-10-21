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30 dagers angrerett
Natural Response Nipple
Mix & Match smokkpakke
3 deler
Smokker med middels, rask og ekstra rask gjennomstrømming
Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Hvis det nyfødte barnet ditt ofte ikke får i seg nok melk ved mating eller sliter med å få i seg melk, kan du bytte til en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet. Hvis problemene vedvarer, bør du kontakte lege.
4.6
av 5
69
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
RD92
21/10/2025
Deutschland
Del av opprykk
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Fordeler
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Del av opprykk
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Fordeler
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
TaylorIb
14/10/2025
Deutschland
Del av opprykk
Guter Sauger mit natürlichem Trinkgefühl
Ich bin sehr zufrieden mit den Natural Response Saugern. Mein Baby trinkt ruhig und gleichmäßig, ohne dass zu viel Luft geschluckt wird. Die mittlere Durchflussrate ist genau richtig für unser Alter und der Wechsel zwischen Stillen und Flasche klappt problemlos. Außerdem lassen sich die Sauger leicht reinigen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Sammenlignet med tidligere innpakning.
Basert på årlige globale salg av smokkepakker, ved bruk av nettovekten til plastsmokkens etui.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011.