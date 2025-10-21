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  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt
  • Hvert barn er unikt

Philips Avent Natural ResponseSmokk

SCY960/03

4.6
| (69) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Hvert barn er unikt
Denne pakken hjelper deg med å finne den rette flyten for babyens rytme og gjør det enkelt å bytte etter hvert som behovene endrer seg gjennom hele vekstreisen. Alder er bare en indikasjon ettersom de ulike babyene har sin egen drikkerytme.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Finn den riktige flyten

Hvert barn er unikt

  • Natural Response Nipple

  • Mix & Match smokkpakke

  • 3 deler

  • Smokker med middels, rask og ekstra rask gjennomstrømming

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Hvis det nyfødte barnet ditt ofte ikke får i seg nok melk ved mating eller sliter med å få i seg melk, kan du bytte til en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet. Hvis problemene vedvarer, bør du kontakte lege.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

69

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Fordeler

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Fordeler

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Sauger mit natürlichem Trinkgefühl

Ich bin sehr zufrieden mit den Natural Response Saugern. Mein Baby trinkt ruhig und gleichmäßig, ohne dass zu viel Luft geschluckt wird. Die mittlere Durchflussrate ist genau richtig für unser Alter und der Wechsel zwischen Stillen und Flasche klappt problemlos. Außerdem lassen sich die Sauger leicht reinigen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Sammenlignet med tidligere innpakning.

  2. Basert på årlige globale salg av smokkepakker, ved bruk av nettovekten til plastsmokkens etui.

  3. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011.