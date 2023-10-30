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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseTåteflaske

SCY903/11

4.7
| (382) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Støtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-smokken frigjør melk bare når babyen drikker aktivt. Babyen kan drikke i sin egen rytme, som fra brystet, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og flaskemating. Det er viktig å finne riktig smokk. Du finner mer informasjon nedenfor.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst

Støtter babyens individuelle drikkerytme

  • Én tåteflaske

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med medium gjennomstrømming

  • 3-6 md.

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response Nipple fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

382

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

30/10/2023

Danmark

Danmark

Elsker alt ved de her flasker

Fik disse flasker hjem for 1 måneds tid siden, og jeg elsker alt ved dem. Skal ha' bestilt nogle flere. Det eneste der er ærgerligt er at man ikke selv kan vælge hvilken størrelse sut der følger med. Men det er en mindre detalje.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY903/02 Sutteflaske

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY903/02 Sutteflaske

26/03/2026

Sverige

Sverige

Äntligen tar bebis flaska!

Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!

Fordeler

Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

23/03/2026

Sverige

Sverige

Kvalitativ och behaglig

Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.

Fordeler

Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

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