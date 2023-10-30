Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med medium gjennomstrømming
3-6 md.
Natural Response Nipple fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
4.7
av 5
382
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Nell25
30/10/2023
Danmark
Elsker alt ved de her flasker
Fik disse flasker hjem for 1 måneds tid siden, og jeg elsker alt ved dem. Skal ha' bestilt nogle flere. Det eneste der er ærgerligt er at man ikke selv kan vælge hvilken størrelse sut der følger med. Men det er en mindre detalje.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY903/02 Sutteflaske
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY903/02 Sutteflaske
Ettanolla
26/03/2026
Sverige
Del av opprykk
Äntligen tar bebis flaska!
Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!
Fordeler
Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
TröttMamma
23/03/2026
Sverige
Del av opprykk
Kvalitativ och behaglig
Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.
Fordeler
Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011