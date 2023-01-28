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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseTåteflaske

SCY900/00

4.7
| (228) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Støtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-smokken frigjør melk bare når babyen drikker aktivt. Babyen kan drikke i sin egen rytme, som fra brystet, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og flaskemating. Det er viktig å finne riktig smokk. Du finner mer informasjon nedenfor.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst

Støtter babyens individuelle drikkerytme

  • Én tåteflaske

  • 125 ml

  • Flow 2 flaskesmokk

  • 0 mnd+

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

228

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

28/01/2023

Sverige

Sverige

Helt fantastisk flaska

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.

Fordeler

Inget spill, inget vakuum

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktion!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet och perfekta för nyfödda bebisar.Jag kan rekommendera denna nappflaska för nyfödda bebisar!

Fordeler

lätt att använda

Ulemper

ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska

25/01/2023

Sverige

Sverige

Liten och lätt med mycket att ge.

Redan i början tyckte vår bebis om denna flaska. Hon njuter av att nappflaskan är bra ergonomisk utformat, när hon ska dricka sin ersättning, utan några magknip som ofta kom med andra märken.

Fordeler

Ger god stund av harmoni.

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011