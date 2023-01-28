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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Én tåteflaske
125 ml
Flow 2 flaskesmokk
0 mnd+
Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
4.7
av 5
228
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del av opprykk
Helt fantastisk flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Fordeler
Inget spill, inget vakuum
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del av opprykk
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet och perfekta för nyfödda bebisar.Jag kan rekommendera denna nappflaska för nyfödda bebisar!
Fordeler
lätt att använda
Ulemper
ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del av opprykk
Liten och lätt med mycket att ge.
Redan i början tyckte vår bebis om denna flaska. Hon njuter av att nappflaskan är bra ergonomisk utformat, när hon ska dricka sin ersättning, utan några magknip som ofta kom med andra märken.
Fordeler
Ger god stund av harmoni.
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011