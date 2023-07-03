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  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer

Philips Avent Natural ResponseTåteflaske med Airfree-ventil

SCY673/82

4.7
| (232) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
Få rolig, behagelig mating. Natural Response-smokken støtter babyens unike drikkerytme, mens AirFree-ventilen er designet for ekstra beskyttelse mot kolikk, gass og refluks. Det er viktig å finne riktig smokk. Du finner mer informasjon nedenfor.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst*

Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer

  • Én tåteflaske

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med medium gjennomstrømming

  • 3-6 md.

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokk fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

232

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

03/07/2023

Sverige

Sverige

Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar

Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.

Fordeler

Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont

Ulemper

Bör rengöras i diskmaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

26/06/2023

Sverige

Sverige

Smidig nappflaska

Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!

Fordeler

Att den inte läker och att barnet måste suga.

Ulemper

Finner inga nackdelar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

24/06/2023

Sverige

Sverige

Bästa nappflaskan

Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.

Fordeler

Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Natural Response Nipple frigjør melk kun når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet.