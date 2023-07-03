Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med medium gjennomstrømming
3-6 md.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Natural Response flaskesmokk fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
4.7
av 5
232
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Rebxor
03/07/2023
Sverige
Del av opprykk
Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar
Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.
Fordeler
Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont
Ulemper
Bör rengöras i diskmaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Gustavsson66
26/06/2023
Sverige
Del av opprykk
Smidig nappflaska
Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!
Fordeler
Att den inte läker och att barnet måste suga.
Ulemper
Finner inga nackdelar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamamuu9
24/06/2023
Sverige
Del av opprykk
Bästa nappflaskan
Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.
Fordeler
Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Natural Response Nipple frigjør melk kun når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet.