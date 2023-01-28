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  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer

Philips Avent Natural ResponseTåteflaske med Airfree-ventil

SCY670/00

4.7
| (229) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
Få rolig, behagelig mating. Natural Response-smokken støtter babyens unike drikkerytme, mens AirFree-ventilen er designet for ekstra beskyttelse mot kolikk, gass og refluks. Det er viktig å finne riktig smokk. Du finner mer informasjon nedenfor.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst*

Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer

  • Én tåteflaske

  • 125 ml

  • Flow 2 flaskesmokk

  • + 0 m

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokk fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

229

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

28/01/2023

Sverige

Sverige

Super bra flaska

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska

Fordeler

Inget vakuum, inget spill

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktionen!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!

Fordeler

lätt att använda

Ulemper

ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

25/01/2023

Sverige

Sverige

Ergonomisk

Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.

Fordeler

Liten och lätt.

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Natural Response Nipple frigjør melk kun når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet.