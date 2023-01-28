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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Én tåteflaske
125 ml
Flow 2 flaskesmokk
+ 0 m
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Natural Response flaskesmokk fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
4.7
av 5
229
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del av opprykk
Super bra flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska
Fordeler
Inget vakuum, inget spill
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del av opprykk
Produkten har utmärkta funktionen!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!
Fordeler
lätt att använda
Ulemper
ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del av opprykk
Ergonomisk
Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.
Fordeler
Liten och lätt.
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Natural Response Nipple frigjør melk kun når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet.