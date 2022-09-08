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Utgått
SCH530/86
merket er anbefalt av mødre over hele verden
Raskt, pålitelig og nøyaktig digitalt termometer for å måle babyens temperatur.
Aldri for varm, aldri for kald – det digitale termometeret forteller deg raskt om det er trygt å drikke melken eller spise maten. Du trenger ikke lenger gjette deg til om flasken eller glasset er passe varmt, og det er en fin metode for å sjekke om maten fremdeles er varm nok etter at du har tatt en pause i matingen.
Fordypninger gjør at det kommer luft til bak smokken for å beskytte den sensitive huden til babyen mot irritasjon.
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