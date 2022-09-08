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  • Enkel og pålitelig temperaturmåling
  • Enkel og pålitelig temperaturmåling
  • Enkel og pålitelig temperaturmåling

Utgått

Digitalt termometersett for baby

SCH530/86

Enkel og pålitelig temperaturmåling
Digital termometersmokk for enkel og nøyaktig måling.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Enkel og pålitelig temperaturmåling

Digitalt termometer for enkel og nøyaktig måling.

Raskt, pålitelig og nøyaktig digitalt termometer for å måle babyens temperatur.

Rask og pålitelig temperaturmåling i løpet av sekunder

Aldri for varm, aldri for kald – det digitale termometeret forteller deg raskt om det er trygt å drikke melken eller spise maten. Du trenger ikke lenger gjette deg til om flasken eller glasset er passe varmt, og det er en fin metode for å sjekke om maten fremdeles er varm nok etter at du har tatt en pause i matingen.

Plate med fordypninger forhindrer hudirritasjon

Fordypninger gjør at det kommer luft til bak smokken for å beskytte den sensitive huden til babyen mot irritasjon.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.