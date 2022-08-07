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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Sunn damping
Dampe og mikse i én kanne
Lett å tine og varme opp igjen
Enkel å bruke og rengjøre
Avvenningsråd og -oppskrifter
Å dampkoke er en sunn måte å tilberede mat på. Vår unike teknologi lar dampen sirkulere oppover fra bunnen, noe som gjør at alle ingrediensene dampes jevnt uten at de kokes. Maten beholder smaken, teksturen og fuktigheten.
Du finner alt du trenger for å lage næringsrik babymat i én kanne. Når ingrediensene er dampet, trenger du bare å løfte kannen, snu den rundt på hodet, låse den på plass og mikse til maten har fått ønsket konsistens.
Fra svært fint mikset frukt og grønnsaker til kombinasjon av ingredienser som kjøtt, fisk og belgfrukter, og til slutt en tykkere konsistens. Matlagingsmaskinen for sunn babymat i 4-i-1-design dekker alle stadiene.
4.2
av 5
469
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Test87
07/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Den har allt man behöver som förälder.
Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.
Fordeler
Den går tyst
Ulemper
Många delar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gigi19
07/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Räddaren i nöden
Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.
Fordeler
Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.
Ulemper
Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gotland
01/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.
Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.
Fordeler
Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.
Ulemper
Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Du kan motta enten den gamle eller nye, papirbaserte emballasjen under overgangsperioden