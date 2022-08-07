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  • Dampe, mikse, tine og varme opp
  • Dampe, mikse, tine og varme opp
  • Dampe, mikse, tine og varme opp
  • Dampe, mikse, tine og varme opp
  • Dampe, mikse, tine og varme opp
  • Dampe, mikse, tine og varme opp
  • Dampe, mikse, tine og varme opp

Philips Avent Premium4-i-1 damphurtigmikser

SCF883/01

4.2
| (469) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Dampe, mikse, tine og varme opp
Vi vet at næringsrik mat danner grunnlaget for en babys sunne utvikling. Matlagingsmaskinen Philips Avent for sunn babymat hjelper deg med å tilberede smakfulle, hjemmelagde måltider, tilpasset ditt barns behov, på en enkel måte.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Lag flere næringsrike babymåltider

Dampe, mikse, tine og varme opp

  • Sunn damping

  • Dampe og mikse i én kanne

  • Lett å tine og varme opp, enkel å bruke og rengjøre

  • Enkel å bruke og rengjøre

  • Avvenningsråd og -oppskrifter

Unik dampkokingsmåte for sunn matlaging

Unik dampkokingsmåte for sunn matlaging

Å dampkoke er en sunn måte å tilberede mat på. Vår unike teknologi lar dampen sirkulere oppover fra bunnen, noe som gjør at alle ingrediensene dampes jevnt uten at de kokes. Maten beholder smaken, teksturen og fuktigheten.

Fra damping til miksing, alt gjøres i én praktisk kanne

Fra damping til miksing, alt gjøres i én praktisk kanne

Du finner alt du trenger for å lage næringsrik babymat i én kanne. Når ingrediensene er dampet, trenger du bare å løfte kannen, snu den rundt på hodet, låse den på plass og mikse til maten har fått ønsket konsistens.

Fra mos til stuing med biter – noe til alle stadiene

Fra mos til stuing med biter – noe til alle stadiene

Fra svært fint mikset frukt og grønnsaker til kombinasjon av ingredienser som kjøtt, fisk og belgfrukter, og til slutt en tykkere konsistens. Matlagingsmaskinen for sunn babymat i 4-i-1-design dekker alle stadiene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

469

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

07/08/2022

Sverige

Sverige

Den har allt man behöver som förälder.

Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.

Fordeler

Den går tyst

Ulemper

Många delar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

07/08/2022

Sverige

Sverige

Räddaren i nöden

Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.

Fordeler

Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.

Ulemper

Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

01/08/2022

Sverige

Sverige

Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.

Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.

Fordeler

Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.

Ulemper

Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden