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  • Sikrer et sunt, aktiv måltid
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  • Sikrer et sunt, aktiv måltid

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-babyflaske

SCF640/37

4.3
| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Sikrer et sunt, aktiv måltid
Philips Avent Airflex-tåteflasken bruker den unike Avent Airflex-smokken som gir sunn, aktiv mating, og som jobber sammen med babyens naturlige rytme. Airflex-smokken gjør det enklere for babyen å veksle mellom amming og mating med tåteflaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Sikrer et sunt, aktiv måltid

  • Tre flasker

  • 125 ml

  • Smokk med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske

Innebygd Airflex-ventil

Innebygd Airflex-ventil

Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk mat med Avent-tåteflasken, hadde mindre kolikk enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. (Du finner mer informasjon på www.philips.com/Avent).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 