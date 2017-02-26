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Utgått
Tre flasker
125 ml
Smokk med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske
Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.
En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk mat med Avent-tåteflasken, hadde mindre kolikk enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. (Du finner mer informasjon på www.philips.com/Avent).
4.3
av 5
126
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
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