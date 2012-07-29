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  • Sikrer et sunt, aktiv måltid

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-babyflaske

SCF640/17

4.3
| (16) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Sikrer et sunt, aktiv måltid
Philips Avent Airflex-tåteflasken bruker den unike Avent Airflex-smokken som gir sunn, aktiv mating, og som jobber sammen med babyens naturlige rytme. Airflex-smokken gjør det enklere for babyen å veksle mellom amming og mating med tåteflaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Sikrer et sunt, aktiv måltid

  • Én tåteflaske

  • 125 ml

  • Smokk med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske

Innebygd Airflex-ventil

Innebygd Airflex-ventil

Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk mat med Avent-tåteflasken, hadde mindre kolikk enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. (Du finner mer informasjon på www.philips.com/Avent).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

16

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

2

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Works perfectly

I exclusively breastfed my newborn, but used this bottle to feed her whenever I couldn't breastfeed her. The best thing about this bottle is the airflex teat that has the perfect flow of milk, suitable for newborn. The design of the bottle made it easy to grip it. And it's BPA free, so I am free of worries :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/17 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/17 Classic baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 