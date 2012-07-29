Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Én tåteflaske
125 ml
Smokk med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske
Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.
En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk mat med Avent-tåteflasken, hadde mindre kolikk enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. (Du finner mer informasjon på www.philips.com/Avent).
4.3
av 5
16
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
MrsC1
22/07/2012
United Kingdom
Works perfectly
I exclusively breastfed my newborn, but used this bottle to feed her whenever I couldn't breastfeed her. The best thing about this bottle is the airflex teat that has the perfect flow of milk, suitable for newborn. The design of the bottle made it easy to grip it. And it's BPA free, so I am free of worries :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/17 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF640/17 Classic baby bottle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.