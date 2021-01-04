ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

Utgått

Philips AventAntikolikkflaskesmokk

SCF636/27

3.9
| (34) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
Antikolikkflaskesmokkene er designet for uforstyrret mating. Luft holdes inne i flasken og borte fra babyens mage. Den strukturerte overflaten forhindrer at flaskesmokken faller sammen, noe som sikrer mindre ubehag og forstyrrelser i matingen.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

  • To deler

  • Gjennomstrømming for tykk føde

  • 6 md.+

Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.

60 % mindre uro om natten*

60 % mindre uro om natten*

Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

34

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

04/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Beste die es gibt

Hab schon bei meine 2 Kinder ausprobiert und die sind top deswegen hab ich diese für mein drittes Kind auch gekauft

Fordeler

Nur Vorteile

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger

17/02/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger

26/07/2024

Nederland

Nederland

Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!

Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!

Fordeler

Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp

Ulemper

Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)

Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic-speen

Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic-speen

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.

  2. Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.

  3. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.

  4. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011