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Utgått
To deler
Gjennomstrømming for tykk føde
6 md.+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
3.9
av 5
34
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Stefan888
04/01/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Beste die es gibt
Hab schon bei meine 2 Kinder ausprobiert und die sind top deswegen hab ich diese für mein drittes Kind auch gekauft
Fordeler
Nur Vorteile
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger
superbiker0815
17/02/2012
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic Sauger
Superdaddy1987
26/07/2024
Nederland
Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!
Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!
Fordeler
Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp
Ulemper
Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)
Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic-speen
Denne omtalen gjelder SCF636/27 Anti-colic-speen
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011