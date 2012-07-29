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Utgått
Kopper som er enkle å merke, gjør det enkelt å holde oversikt over datoer og innhold
For sikker oppbevaring og transport
Ideell for oppbevaring og transport
4.7
av 5
15
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Coops25
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set
NoushV
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set
Yummy
23/07/2012
United Kingdom
Excellent
These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.