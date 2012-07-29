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  • Ett system – mange alternativer
  • Ett system – mange alternativer

Utgått

Philips Avent VIABabymatsett

SCF613/20

4.7
| (15) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Ett system – mange alternativer
VIA er et allsidig, plassbesparende oppbevaringssystem som er utformet slik at det kan vokse i takt med barnet ditt. VIA-kopper er ideelle for oppbevaring og transport av deilige hjemmelagede måltider.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Oppbevaringssystem uten BPA

Ett system – mange alternativer

Enkel å organisere

Enkel å organisere

Kopper som er enkle å merke, gjør det enkelt å holde oversikt over datoer og innhold

Lekkasjesikkert skrusystem

Lekkasjesikkert skrusystem

For sikker oppbevaring og transport

Ideell når du er på farten

Ideell når du er på farten

Ideell for oppbevaring og transport

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

15

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF613/20 Baby Food Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 