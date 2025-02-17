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SCF532/11R1
Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
Philips Avent håndfri dobbel elektrisk brystpumpe er laget med effektiv* og komfortabel pumping. Den etterligner babyens rytme, og med kraft, mildhet og letthet er den din ideelle håndfrie pumpeledsager.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Ulike selskaper har sine egne definisjoner av overhaling. Hos Philips overhaler vi stort sett produkter som returneres til oss av kunder innen 30 dager etter kjøpet, eller fra våre abonnementsprogrammer. Resultatet er at de fleste produktene er ubrukte eller lett brukt.
Produktet fungerer utmerket! Det leveres alltid med 2 års garanti, en utvidet garanti kan gjelde for visse produkter ved registrering.
Produktet er helt rent! Hver enhet gjennomgår streng kvalitets- og ytelsestesting. Alle produktene er desinfisert, og hygienerelaterte komponenter eller tilbehør skiftes ut ved behov (for eksempel barberblader eller kjøkkenapparater). Mindre tegn på bruk kan være synlige.
Produktene har alle originale funksjonelle deler og tilbehør. Kommersielle utdelinger er ikke (som aqua-filter).
Produktene leveres i originaleskene eller i resirkulerte standardesker laget av resirkulerte materialer.
Babyer er de beste på å drikke! Det er derfor vår håndfrie elektriske brystpumpe etterligner deres naturlige drikkerytme – slik at du kan finne din egen rytme for effektiv* pumping og optimal melkeproduksjon. Med en pumpefrekvens på 85 ganger i minuttet pumper Philips Avents håndfrie brystpumpe opptil dobbelt så raskt som de fleste andre pumper**.
Motorenheten leverer samme sykehusstyrke som du forventer fra en tradisjonell brystpumpe, fra det som likevel er en kompakt og slitesterk enhet. Med det oppladbare batteriet pumper den batteridrevne motorenheten kraftig og diskret, hvor som helst.
Våre unike SkinSense-silikonbrystskjold er designet for optimal komfort, og former seg mykt rundt brystene ved hjelp av kroppens naturlige varme. Brystskjoldene er laget med silikon i matkvalitet, for full trygghet.
De gjennomsiktige oppsamlingskoppene lar deg uhindret se innsiden. Dette hjelper deg med å plassere brystvortene riktig for best mulig melkeproduksjon, og se mengden brystmelk. Dermed får du sikker pumping fra første til siste dråpe.
Et utvalg av kopper som veier bare litt over 100 gram når de er tomme, noe som er opptil 3 ganger lettere enn en fullt ut bærbar brystpumpe. Koppen sitter komfortabelt i BH-en, og det er knapt mulig å se tegn på at den er der.
Vår pumpe leveres med en flettet bæreledning og klemme, slik at du kan bære motorenheten på kroppen eller festet til linningen. Med frihet til å bruke enheten på din måte kan du holde deg i gang vite at du har full kontroll. Bruk slangekoblingen og justeringen av ledningen for å tilpasse passformen nøyaktig som du vil.
Få mest mulig ut av hver økt med 8 sugenivåer for å stimulere melkestrømmen og 16 sugenivåer for å pumpe melken ut. Du kan finjustere mens du pumper, og med automatisk lagring av din ideelle innstilling er pumpen alltid klar til bruk.
Vi har designet pumpen og tilbehøret slik at den er så enkel som mulig. Med bare noen få tilkoblingsstykker er hver oppsamlingskopp en lek å ta fra hverandre, rengjøre (for hånd eller i oppvaskmaskin), desinfisere og å sette sammen igjen.
Vi hjelper enhver mamma, slik at hun føler seg best mulig, og å finne riktig passform er en viktig del av dette. Vårt utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser passer til 99 % av alle mødre. De kan kjøpes separat, slik at du oppleve den ultimate komforten mens du pumper.
Drift
Materiale
Følgende er inkludert:
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