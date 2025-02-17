Slitesterk komfort for maksimal bevegelse

Vår pumpe leveres med en flettet bæreledning og klemme, slik at du kan bære motorenheten på kroppen eller festet til linningen. Med frihet til å bruke enheten på din måte kan du holde deg i gang vite at du har full kontroll. Bruk slangekoblingen og justeringen av ledningen for å tilpasse passformen nøyaktig som du vil.