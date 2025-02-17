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      Philips Avent Hands-free Overhalt dobbel elektrisk brystpumpe

      SCF532/11R1

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.

      Philips Avent håndfri dobbel elektrisk brystpumpe er laget med effektiv* og komfortabel pumping. Den etterligner babyens rytme, og med kraft, mildhet og letthet er den din ideelle håndfrie pumpeledsager.

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      Hva er «overhalt»?

      Ulike selskaper har sine egne definisjoner av overhaling. Hos Philips overhaler vi stort sett produkter som returneres til oss av kunder innen 30 dager etter kjøpet, eller fra våre abonnementsprogrammer. Resultatet er at de fleste produktene er ubrukte eller lett brukt.

      Hva kan du forvente?

      Produktfunksjonalitet og garanti

      Produktet fungerer utmerket! Det leveres alltid med 2 års garanti, en utvidet garanti kan gjelde for visse produkter ved registrering.

      Utseendet

      Produktet er helt rent! Hver enhet gjennomgår streng kvalitets- og ytelsestesting. Alle produktene er desinfisert, og hygienerelaterte komponenter eller tilbehør skiftes ut ved behov (for eksempel barberblader eller kjøkkenapparater). Mindre tegn på bruk kan være synlige.

      Tilbehør

      Produktene har alle originale funksjonelle deler og tilbehør. Kommersielle utdelinger er ikke (som aqua-filter).

      Emballasje

      Produktene leveres i originaleskene eller i resirkulerte standardesker laget av resirkulerte materialer.

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      Etterligner babyens drikkerytme

      • Etterligner babyens drikkerytme
      • Frihet ved amming
      • Enkel å bruke, rengjøre og sette sammen
      • Inkluderende, sømløs passform
      Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen

      Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen

      Babyer er de beste på å drikke! Det er derfor vår håndfrie elektriske brystpumpe etterligner deres naturlige drikkerytme – slik at du kan finne din egen rytme for effektiv* pumping og optimal melkeproduksjon. Med en pumpefrekvens på 85 ganger i minuttet pumper Philips Avents håndfrie brystpumpe opptil dobbelt så raskt som de fleste andre pumper**.

      Stille pumping med sykehusstyrke

      Stille pumping med sykehusstyrke

      Motorenheten leverer samme sykehusstyrke som du forventer fra en tradisjonell brystpumpe, fra det som likevel er en kompakt og slitesterk enhet. Med det oppladbare batteriet pumper den batteridrevne motorenheten kraftig og diskret, hvor som helst.

      Silikonskjold som varsomt former seg til brystene dine

      Silikonskjold som varsomt former seg til brystene dine

      Våre unike SkinSense-silikonbrystskjold er designet for optimal komfort, og former seg mykt rundt brystene ved hjelp av kroppens naturlige varme. Brystskjoldene er laget med silikon i matkvalitet, for full trygghet.

      Overvåk melkestrømmen med de helt gjennomsiktige oppsamlingskoppene

      Overvåk melkestrømmen med de helt gjennomsiktige oppsamlingskoppene

      De gjennomsiktige oppsamlingskoppene lar deg uhindret se innsiden. Dette hjelper deg med å plassere brystvortene riktig for best mulig melkeproduksjon, og se mengden brystmelk. Dermed får du sikker pumping fra første til siste dråpe.

      Beveg deg fritt med de ultralette oppsamlingskoppene

      Beveg deg fritt med de ultralette oppsamlingskoppene

      Et utvalg av kopper som veier bare litt over 100 gram når de er tomme, noe som er opptil 3 ganger lettere enn en fullt ut bærbar brystpumpe. Koppen sitter komfortabelt i BH-en, og det er knapt mulig å se tegn på at den er der.

      Slitesterk komfort for maksimal bevegelse

      Slitesterk komfort for maksimal bevegelse

      Vår pumpe leveres med en flettet bæreledning og klemme, slik at du kan bære motorenheten på kroppen eller festet til linningen. Med frihet til å bruke enheten på din måte kan du holde deg i gang vite at du har full kontroll. Bruk slangekoblingen og justeringen av ledningen for å tilpasse passformen nøyaktig som du vil.

      Tilpass pumpeøkten

      Tilpass pumpeøkten

      Få mest mulig ut av hver økt med 8 sugenivåer for å stimulere melkestrømmen og 16 sugenivåer for å pumpe melken ut. Du kan finjustere mens du pumper, og med automatisk lagring av din ideelle innstilling er pumpen alltid klar til bruk.

      Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler

      Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler

      Vi har designet pumpen og tilbehøret slik at den er så enkel som mulig. Med bare noen få tilkoblingsstykker er hver oppsamlingskopp en lek å ta fra hverandre, rengjøre (for hånd eller i oppvaskmaskin), desinfisere og å sette sammen igjen.

      Et utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser for hver mamma

      Et utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser for hver mamma

      Vi hjelper enhver mamma, slik at hun føler seg best mulig, og å finne riktig passform er en viktig del av dette. Vårt utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser passer til 99 % av alle mødre. De kan kjøpes separat, slik at du oppleve den ultimate komforten mens du pumper.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Kilde
        Oppladbart batteri / USB-C (adapter følger ikke med)

      • Materiale

        Kopp, frontdeksel, brystskjolddeksel
        Polypropylen
        Brystskjold, membran, ventil, innlegg
        Flytende silikon
        Silikonrør
        Silikon

      • Følgende er inkludert:

        USB-C-kabel
        1 del
        Bæreledning
        1 del
        Slangekobling
        1 del
        Oppladbar motorenhet (med avtakbar klemme)
        1 del
        Oppsamlingskopp (montert)
        2 deler
        Silikonslanger
        2 deler
        Brystskjold (støv)-deksel
        2 deler
        Brystskjold (21 mm, 24 mm)
        2 stk. hver
        Kort for brystvortestørrelse
        1 del
        Innlegg 19 mm.
        2 deler

      • Brukervennlighet

        Bruke brystpumpen
        Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

      • Funksjoner

        Bevegelsesfrihet
        Håndfri pumping
        Innstillinger for personlig tilpasning
        • 16 sugenivåer i pumpemodus
        • 8 sugenivåer i stimuleringsmodus
        Motorenhet
        • Oppladbart batteri / USB-C.
        • Det tar opptil 1,5 timer å lade batteriet helt opp og det varer i ca. 5 pumpeøkter
        Detaljert informasjon om brystskjold og -innlegg
        Flere størrelser er tilgjengelige for den beste passformen

      Badge-D2C

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      • Effektiviteten er relatert til produktets tekniske ytelse.
      • *Refererer til pumpesugefrekvens.
      • **basert på vårt komplette utvalg av brystskjold og -innlegg.

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