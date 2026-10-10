ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Philips Avent Double Breast Pump Starter Set Natural Care Hands-free Wearable

Støtte

Philips Avent Double Breast Pump Starter SetNatural Care Hands-free Wearable

SCF495/21

Philips Avent Double Breast Pump Starter Set Natural Care Hands-free Wearable

Gå til butikk

Få mest mulig ut av produktet

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • versjon: 4
  • PDF fil, 4.6 MB
  • 22 October 2026

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • versjon: 5
  • PDF fil, 711.7 kB
  • 12 October 2026

Vanlige spørsmål

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne