Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Ny
Pumpe av sykehuskvalitet etterligner babyens drikkerytme
Gjennomsiktige kopper med innvendig lys
Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler
Passer til 99 % av alle mødre
Unikt SkinSense-skjold
Vår første bærbare brystpumpe gir ytelse i sykehuskvalitet i en lett form som sitter komfortabelt i BH-en. Uansett hvor du går. På sofaen, ved skrivebordet eller mens du tar en spasertur rundt i nabolaget. Din tid. På din måte.
I motsetning til andre bærbare pumper, er det ikke nødvendig å velge mellom frihet og effektivitet. Motoren vår har sykehusstyrke som fungerer mer som en tradisjonell pumpe – og i tillegg er den bærbar. Oppladbare batterier gjør det enkelt å fortsette å pumpe diskret hvor som helst.
Vår første bærbare pumpe etterligner babyens naturlige drikkerytme, noe som gjør den opptil to ganger raskere enn de fleste andre bærbare pumper**. Tross alt vet babyer best hvordan de skal drikke fra brystet! Det er derfor vi designet den med mål om å hjelpe deg med å få best mulig melkeproduksjon, samtidig som du sparer dyrebar tid.
4.4
av 5
24
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Del av opprykk
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Fordeler
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Del av opprykk
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Del av opprykk
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Effektiviteten er relatert til produktets tekniske ytelse.
Refererer til pumpesugefrekvens.