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  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste

Philips Avent Pacifierultra air Natta

SCF376/30

4.7
| (343) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
La huden til barnet få puste
En beroligende og pustende smokk med store lufthull. Ni av ti foreldre mener at Philips Avent ultra air-smokker er komfortable for barnet deres.** Og smokkene lyser i mørket, er behagelige, beroliger, og er alltid lette å finne. Nå 80% plantebasert. *
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel å finne i mørket

La huden til barnet få puste

  • Hette som lyser i mørket

  • BPA-fri

  • 2-pakning, 80 % plantebasert*

  • 6-18 md.

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

343

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

1

31/10/2021

Danmark

Danmark

The best on the market

Since both og my kids where born they only wanted to use Philips. I have trues a lot other brands, but they didn’t want to use them. Only Philips was and is good enogh. These are just as amazing! They are absolutly worth bying! Truely from my heraf, thanks for an amazing product.

Fordeler

Really good quality.

Ulemper

The kids wont use from other brands anymore

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultra air SCF376/11 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultra air SCF376/11 sut

12/12/2023

Sverige

Sverige

Bra form på både sugdelen och nappen

Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.

Fordeler

Bra form på sugdelen

Ulemper

Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Napparna är så bra.

Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.

Fordeler

Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).

  2. Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).

  3. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).

  4. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.

  5. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.