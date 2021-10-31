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Hette som lyser i mørket
BPA-fri
2-pakning, 80 % plantebasert*
0–6 md.
Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.
Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.
4.7
av 5
343
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
31/10/2021
Danmark
The best on the market
Since both og my kids where born they only wanted to use Philips. I have trues a lot other brands, but they didn’t want to use them. Only Philips was and is good enogh. These are just as amazing! They are absolutly worth bying! Truely from my heraf, thanks for an amazing product.
Fordeler
Really good quality.
Ulemper
The kids wont use from other brands anymore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultra air SCF376/11 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultra air SCF376/11 sut
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Fordeler
Bra form på sugdelen
Ulemper
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Fordeler
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).
Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.