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SCF358/00
Spar 10%
Varmer jevnt, ingen ujevn varme
Rask oppvarming og opptiningsmodus
Egnet for melk og babymat
Angi melkevolumet, trykk på start, og la den smarte temperaturkontrollen ta seg av resten. Den registrerer melkens opprinnelige temperatur og varmer den opp til den ideelle temperaturen raskt og opprettholder den i opptil 60 minutter.
Liker du å oppbevare ekstra babymat i fryseren? Flaskevarmeren tiner også melke- og babymatbeholdere raskt.
Når babyen er klar til å innta fast føde, kan du bruke flaskevarmeren til å tine og varme opp babymatbeholdere.
Priser
3.9
av 5
239
Anmeldelser
Chanettk
05/06/2021
Danmark
Super let og brugervenlig
Den har vist sig uundværlig, når maden skal være klar hurtigt. Varmer op på få minutter med brugervenligt system og flot æstetisk design. Let at have med rundt. Kunne dog godt have brugt lidt flere indstillinger når det kommer til mængde/ml m.v.
Fordeler
Flot , let at bruge, hurtig, god til prisen
Ulemper
Kunne godt have brugt lidt flere ml intervaller
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer
Ceda
11/09/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Good experience
Easy for use, saves my time. I can prepare warm water in advance and it waiting for next feeding. I recommend for and new and future parents.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Evin2
29/09/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Philips-ansatt
Great bottle warm
[Employee of philipsglobal] Glad that I bought this product. Makes warming milk for my baby so easy (that my husband can use it too) . It thats, warms and can keep the milk warm for several hours depending in the setting you choose. And it does not occupy so much space. Always remember to turn it off after use. I highly recommend
Fordeler
Yes
Ulemper
No
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden