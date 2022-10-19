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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Varmer jevnt, ingen ujevn varme
Varmer opp raskt
Skånsom tining
Hold varm-funksjon
Bare vri på bryteren for å slå babyflaskevarmeren på og velge varmeinnstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referansetabell for oppvarming, slik at du enkelt kan se hvor lang tid oppvarmingen vil ta.
Utformet med bare ett stykke, slik at rengjøringen er enkel, og du kan tilbringe mer tid med babyen din.
Flaskevarmeren er fullstendig kompatibel med alle flasker og beholdere fra Philips Avent*. Bruk den til å varme opp flasker og babymatbeholdere på en praktisk måte.
Forstå produktanmeldelser
4.1
av 5
165
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Stormen
19/10/2022
Danmark
Del av opprykk
Meget nem i hverdagsbrug
Alt i alt en rigtig god oplevelse med flaskevarmeren. Den fylder ikke meget på bordet eller i weekend tasken for den sags skyld. Og netop derfor er vi også meget glade for at kunne nemt tage den med på weekend tur i sommerhuset uden at bekymre sig om at skulle stå med en gryde vand og varme flasker. Den er nem at sætte op og pakke sammen. Og de 3 min det tager at varme mælken op passer nogenlunde alt efter hvor meget der skal varmes. Varmholde funktionen er genial til de gange hvor spisning bliver afbrudt at et bleskifte eller en træls bøvs der ikke vil komme op.
Fordeler
Nem håndtering og fylder ikke meget
Ulemper
Ville være genialt hvis den var på batterier
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Zibzab
19/10/2022
Danmark
Del av opprykk
Super effektiv
Den varmer hurtig op, hvilket er super dejligt om natten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
18/10/2022
Danmark
Del av opprykk
Godt tilfreds
Vi har været godt tilfreds med flaskevarmeren. Det har passet vores behov godt og varmen flasken hurtigt op. Den er desuden nem at rengøre.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren
Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden