Denne flaskevarmer er helt sikkert en af de bedre på markedet. Har en i forvejen som ikke lever op til denne med de mange funktioner Rigtig god funktion er at man kan tø mad op i den i Philips avent madopbevaringsbøtterne og det går både hurtigt og bliver et godt resultat Opvarmning af væsker går også rigtig hurtigt så man hurtigt har det man skal bruge uden at barnet bliver utilfreds Alt i alt en rigtig god flaskevarmer/øptøningsmaskine Kan anbefales til måde forældre med småbørn der får flaske og også til lidt ældre der får mad det kan fryses ned