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  • Rask og jevn oppvarming
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  • Rask og jevn oppvarming
  • Rask og jevn oppvarming
  • Rask og jevn oppvarming
  • Rask og jevn oppvarming

Philips Avent AdvancedRask flaskevarmer

SCF355/09

4.1
| (165) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Rask og jevn oppvarming
Når det er tid for mating, varmer du melken eller maten forsiktig i 3 minutter. Den varmes gradvis og kontinuerlig for å hindre ujevn varmefordeling. Enheten er enkel å bruke med en egen innstilling for tining, og den kan også brukes til å varme opp babymat.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Jevn oppvarming på bare 3 minutter

Rask og jevn oppvarming

  • Varmer jevnt, ingen ujevn varme

  • Varmer opp raskt

  • Skånsom tining

  • Hold varm-funksjon

Enkel å bruke med nyttig oppvarmingsveiledning

Enkel å bruke med nyttig oppvarmingsveiledning

Bare vri på bryteren for å slå babyflaskevarmeren på og velge varmeinnstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referansetabell for oppvarming, slik at du enkelt kan se hvor lang tid oppvarmingen vil ta.

Består av én del, noe som gjør den enkel å rengjøre

Består av én del, noe som gjør den enkel å rengjøre

Utformet med bare ett stykke, slik at rengjøringen er enkel, og du kan tilbringe mer tid med babyen din.

Kompatibel med Philips Avent-flasker og de vanligste merkene

Kompatibel med Philips Avent-flasker og de vanligste merkene

Flaskevarmeren er fullstendig kompatibel med alle flasker og beholdere fra Philips Avent*. Bruk den til å varme opp flasker og babymatbeholdere på en praktisk måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

165

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

5
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Stormen

19/10/2022

Danmark

Del av opprykk

Meget nem i hverdagsbrug

Alt i alt en rigtig god oplevelse med flaskevarmeren. Den fylder ikke meget på bordet eller i weekend tasken for den sags skyld. Og netop derfor er vi også meget glade for at kunne nemt tage den med på weekend tur i sommerhuset uden at bekymre sig om at skulle stå med en gryde vand og varme flasker. Den er nem at sætte op og pakke sammen. Og de 3 min det tager at varme mælken op passer nogenlunde alt efter hvor meget der skal varmes. Varmholde funktionen er genial til de gange hvor spisning bliver afbrudt at et bleskifte eller en træls bøvs der ikke vil komme op.

Fordeler

Nem håndtering og fylder ikke meget

Ulemper

Ville være genialt hvis den var på batterier

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Zibzab

19/10/2022

Danmark

Del av opprykk

Super effektiv

Den varmer hurtig op, hvilket er super dejligt om natten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

18/10/2022

Danmark

Del av opprykk

Godt tilfreds

Vi har været godt tilfreds med flaskevarmeren. Det har passet vores behov godt og varmen flasken hurtigt op. Den er desuden nem at rengøre.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF355/07 Hurtig flaskevarmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske

  2. Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren

  3. Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden