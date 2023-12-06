Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Ekstra fast smokk
Ortodontisk og fri for BPA
Pakke med 2
18 md.+
Ekstra store lufthull som ventilerer babyens hud og holder den tørrere samtidig som den beroliger.
Ekstra fast smokk som passer til den naturlige formen på gane, tenner og tannkjøtt.
Vi har bevisst valgt silikon som materiale for våre ultramyke og ultraluftige tuter, siden det er et trygt og reaksjonsfritt materiale som er mye brukt i medisinsk bruk, fritt for farlige kjemikalier, hormonaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.
4.7
av 5
308
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Test23
06/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Bra napp
Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen
Fordeler
Bra runt munnen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Milkyway78
05/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Nöjda barn,nöjdare föräldrar
Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.
Fordeler
Passformen
Ulemper
Ingen nackdel.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Jefbnr
04/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Breathe Easy
I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.
Fordeler
The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.
Ulemper
It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.