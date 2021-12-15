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  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
  • Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/22

4.1
| (335) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt
Philips Avent Soothie er utformet for å passe til de naturlige konturene til babyens ansikt. Den kurve- og hjerteformede beskyttelsen kommer ikke borti babyens lille nese. Soothie er laget av silikon til medisinsk bruk, og den distribueres til sykehus over hele Europa*
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Fleksibel, medisinsk silikon

Passer komfortabelt til konturene på babyens ansikt

  • Silikondesign i ett stykke

  • 0–6 md.

  • BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Følger konturene i babyens ansikt for økt komfort

Følger konturene i babyens ansikt for økt komfort

Den spesielle buede, hjerteformede beskyttelse er utformet for å følge de naturlige konturene i babyens ansikt. Dette er for å gi maksimal komfort uten å komme borti babyens lille nese.

Design i ett stykke som er laget av 100 % medisinsk silikon

Design i ett stykke som er laget av 100 % medisinsk silikon

Soothie har en slitesterk design i ett stykke som er laget utelukkende av fleksibel medisinsk silikon. Vårt team av eksperter laget den spesielt for nyfødte babyer som er 0–6 måneder gamle.

Distribuert av sykehus over hele Europa*

Distribuert av sykehus over hele Europa*

Philips Avent Soothie-serien distribueres på sykehus over hele Europa. Den brukes av leger og sykepleiere for å berolige nyfødte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

335

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

15/12/2021

Norge

Norge

Beroligende og fascinerende

Den ble raskt en favoritt hos lillemor. Hun syntes den også var spennende å bite/leke med også. Skulle bare ønske vi hadde den tidligere da hun hadde kolikk. Stort pluss at de er enkle å vaske.

Fordeler

Sutt og biteleke 2 i 1.

Ulemper

Blir fort litt små

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

09/12/2021

Norge

Norge

Veldig beroligende smokk!

Veldig god smokk! Fra første stund jenta min fikk den så har hun likt den. Veldig god i munnen og som ikke trenges vare i munnen hele natta

Fordeler

Veldig smooth over leppene

Ulemper

Ikke noe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie

08/12/2021

Norge

Norge

Fantastisk smokk

Materiellet er mykt uten å faller i struktur. Mitt barn som da brukt denne rakk egentlig å bli litt for "gammel" når vell produktet kom i postkassen men allikevel elsket han den smokken mer en de andre han hadde fra før.

Fordeler

Kun en del. Ingen sammensatte deler vilket gjør at desinfisering av smokken i f.eks kokvann gjør det enkelt å tørke. Inget vann som samler seg opp inni smokken.

Ulemper

Ikke funnet noen ulemper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Alle Soothies har samme brystvorteform, design og materiale i ett stykke og beskyttelse med en rekke former, inkludert de som er distribuert på sykehus over hele Europa

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk