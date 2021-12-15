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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Silikondesign i ett stykke
0–6 md.
BPA-fri
Dobbeltpakning
Den spesielle buede, hjerteformede beskyttelse er utformet for å følge de naturlige konturene i babyens ansikt. Dette er for å gi maksimal komfort uten å komme borti babyens lille nese.
Soothie har en slitesterk design i ett stykke som er laget utelukkende av fleksibel medisinsk silikon. Vårt team av eksperter laget den spesielt for nyfødte babyer som er 0–6 måneder gamle.
Philips Avent Soothie-serien distribueres på sykehus over hele Europa. Den brukes av leger og sykepleiere for å berolige nyfødte.
4.1
av 5
335
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Bettie
15/12/2021
Norge
Del av opprykk
Beroligende og fascinerende
Den ble raskt en favoritt hos lillemor. Hun syntes den også var spennende å bite/leke med også. Skulle bare ønske vi hadde den tidligere da hun hadde kolikk. Stort pluss at de er enkle å vaske.
Fordeler
Sutt og biteleke 2 i 1.
Ulemper
Blir fort litt små
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Andreaw451
09/12/2021
Norge
Del av opprykk
Veldig beroligende smokk!
Veldig god smokk! Fra første stund jenta min fikk den så har hun likt den. Veldig god i munnen og som ikke trenges vare i munnen hele natta
Fordeler
Veldig smooth over leppene
Ulemper
Ikke noe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/22 Soothie
Hammriz
08/12/2021
Norge
Del av opprykk
Fantastisk smokk
Materiellet er mykt uten å faller i struktur. Mitt barn som da brukt denne rakk egentlig å bli litt for "gammel" når vell produktet kom i postkassen men allikevel elsket han den smokken mer en de andre han hadde fra før.
Fordeler
Kun en del. Ingen sammensatte deler vilket gjør at desinfisering av smokken i f.eks kokvann gjør det enkelt å tørke. Inget vann som samler seg opp inni smokken.
Ulemper
Ikke funnet noen ulemper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soothie SCF099/21 Soothie
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Alle Soothies har samme brystvorteform, design og materiale i ett stykke og beskyttelse med en rekke former, inkludert de som er distribuert på sykehus over hele Europa
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk