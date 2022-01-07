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  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
  • Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud

Philips Avent ultra softsmokk

SCF091/31

4.7
| (733) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud
Ta vare på sensitiv hud med Philips Avent ultra soft-smokken. Det supermyke*, fleksible skjoldet følger babyens kinn og etterlater færre merker på huden og mindre hudirritasjon
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

For færre hudmerker og mindre hudirritasjon

Vår mykeste smokk for babyens sensitive hud

  • Supermyk og fleksibel

  • Ortodontisk og fri for BPA

  • Pakke med 2

  • 0–6 md.

Myk, fleksibel skjerming

Myk, fleksibel skjerming

Babyhud trenger ekstra pleie. Vår skjoldteknologi gjør at denne smokken følger babyens naturlige ansiktsform. Babyen vil få færre merker og mindre irritasjon på huden.

98 % godtar smokken*

98 % godtar smokken*

Vi spurte foreldre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.

Avrundet skjold

Avrundet skjold

Det avrundede skjoldet minimerer trykket mot babyens kinn og er ekstra skånsomt mot huden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

733

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

07/01/2022

Danmark

Danmark

Super soft og rigtig godt Sut

Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.

Fordeler

Soft og ikke alt for stor

Ulemper

Kan ikke finde noget imod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

20/12/2021

Danmark

Danmark

Såå blød

Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.

Fordeler

Så blød

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

13/12/2021

Danmark

Danmark

Fantastiske sutter

Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.

Fordeler

Er kun for dette produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft.

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.