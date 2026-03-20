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Smokker
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Philips Avent Pacifier ultra air
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SCF080/27
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Jeg har lest nyheter om smokker og BPA – hvordan bekrefter du at Philips Avent-smokkene er BPA-frie?
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk
Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?
Hvor lenge kan jeg bruke Philips Avent-smokker?
Hva er forskjellene mellom Philips Avent-smokker?
Er Philips Avent-smokker trygge for sunn munnutvikling?
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