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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Lar babyens hud puste
BPA-fri
2-pakning, 80 % plantebasert*
6-18 md.
Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.
Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen og dermed minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummismokker (lateks). De er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.
4.7
av 5
682
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Smokk
21/09/2020
Norge
Veldig god smokk!
Prøvde flere ulike smokker, og det var kun denne typen vårt barn ville ta. Eneste minus er håndtaket som kan være litt lett å dra i slik at barnet mister smokken. Fint med beholder som følger med for sterilisering.
Fordeler
god utforming for små barn, steriliseringsmuligheter i medfølgende hylster
Ulemper
ringen kan være litt lett for barnet å dra i i vanvare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk
Anne5500
01/11/2021
Danmark
Del av opprykk
Super fine sutter
Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.
Fordeler
Lækker kvalitet
Ulemper
Intet :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Anaskasmo
30/10/2021
Danmark
Del av opprykk
Good package for sterilizing and very good materia
The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).
Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.