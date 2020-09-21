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  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste

Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/23

4.7
| (682) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
La huden til barnet få puste
Beroligende og pustende med store lufthull. 9 av 10 foreldre er enige: Philips Avent ultra air-smokker er komfortable for den lille.** Beroligende lindring er alltid lett tilgjengelig, uansett hvem som tar vare på barnet. Nå 80 % plantebasert.*
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ekstra store luftehull som gjør den mer behagelig

La huden til barnet få puste

  • Lar babyens hud puste

  • BPA-fri

  • 2-pakning, 80 % plantebasert*

  • 0–6 md.

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen og dermed minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummismokker (lateks). De er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

682

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

21/09/2020

Norge

Norge

Veldig god smokk!

Prøvde flere ulike smokker, og det var kun denne typen vårt barn ville ta. Eneste minus er håndtaket som kan være litt lett å dra i slik at barnet mister smokken. Fint med beholder som følger med for sterilisering.

Fordeler

god utforming for små barn, steriliseringsmuligheter i medfølgende hylster

Ulemper

ringen kan være litt lett for barnet å dra i i vanvare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk

01/11/2021

Danmark

Danmark

Super fine sutter

Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.

Fordeler

Lækker kvalitet

Ulemper

Intet :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

30/10/2021

Danmark

Danmark

Good package for sterilizing and very good materia

The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).

  2. Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).

  3. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).

  4. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.