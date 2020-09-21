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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Lar babyens hud puste
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
6-18 md.
Ekstra store lufthull som ventilerer babyens hud og holder den tørrere samtidig som den beroliger.
Vi spurte mødre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.
Vi har bevisst valgt silikon som materiale for våre ultramyke og ultraluftige tuter, siden det er et trygt og reaksjonsfritt materiale som er mye brukt i medisinsk bruk, fritt for farlige kjemikalier, hormonaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.
4.7
av 5
682
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Smokk
21/09/2020
Norge
Veldig god smokk!
Prøvde flere ulike smokker, og det var kun denne typen vårt barn ville ta. Eneste minus er håndtaket som kan være litt lett å dra i slik at barnet mister smokken. Fint med beholder som følger med for sterilisering.
Fordeler
god utforming for små barn, steriliseringsmuligheter i medfølgende hylster
Ulemper
ringen kan være litt lett for barnet å dra i i vanvare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk
Anne5500
01/11/2021
Danmark
Del av opprykk
Super fine sutter
Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.
Fordeler
Lækker kvalitet
Ulemper
Intet :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Anaskasmo
30/10/2021
Danmark
Del av opprykk
Good package for sterilizing and very good materia
The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft.
Av hygieneårsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.