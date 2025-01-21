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  • Roer ned nyfødte fra første dag
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  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
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  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/06

4.7
| (434) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Roer ned nyfødte fra første dag
Ro fra dag én. Philips Avent ultra start-nattsmokken er laget for å passe den lille munnen til spedbarnet og kan trygt brukes opptil seks måneders alder. Trøst og lindring er rett i nærheten, uansett hvem som tar vare på babyen.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Liten og lett for en passform som er akkurat riktig

Roer ned nyfødte fra første dag

  • Designet for nyfødte

  • Ortodontisk og fri for BPA

  • Pakke med 2

  • 0–2 md.

Akkurat den rette passformen for små munner

Akkurat den rette passformen for små munner

Vår nyfødtsmokk er designet for å passe til munnen og ansiktene til svært små barn. Den er veldig liten og lett, noe som gjør den til den ideelle første smokken og oppfyller deres naturlige sugebehov fra dag én.

98 % godtar smokken*

98 % godtar smokken*

Vi spurte foreldre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent Ultra-smokkene.

Optimal for sunn tannutvikling

Optimal for sunn tannutvikling

Våre ortodontiske, symmetriske, myke silikonsmokker er designet for naturlig utvikling av munnhulen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

434

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

21/01/2025

Sverige

Sverige

Mjuka nappar med suverän passform!

Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.

Fordeler

Passform och design

Ulemper

Inga!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

10/01/2025

Sverige

Sverige

Bra napp

Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soother SCF075/02 ultra start

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soother SCF075/02 ultra start

09/01/2025

Sverige

Sverige

Nappar för mörkerseende.

Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.

Fordeler

Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.

Ulemper

Inget vad jag vet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultrasmokkene våre (n = 201).

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk