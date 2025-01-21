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Designet for nyfødte
Ortodontisk og fri for BPA
Pakke med 2
0–2 md.
Vår nyfødtsmokk er designet for å passe til munnen og ansiktene til svært små barn. Den er veldig liten og lett, noe som gjør den til den ideelle første smokken og oppfyller deres naturlige sugebehov fra dag én.
Vi spurte foreldre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent Ultra-smokkene.
Våre ortodontiske, symmetriske, myke silikonsmokker er designet for naturlig utvikling av munnhulen.
4.7
av 5
434
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Emeny
21/01/2025
Sverige
Del av opprykk
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Fordeler
Passform och design
Ulemper
Inga!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/02 ultra start
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/02 ultra start
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Del av opprykk
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Fordeler
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Ulemper
Inget vad jag vet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultrasmokkene våre (n = 201).
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk