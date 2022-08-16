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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-babyflaske

SCF033/27

4.7
| (298) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Kan enkelt kombineres med amming
Philips Avent Natural-flaske med en ultramyk smokk har en mer brystlignende utforming. Den brede, brystformede smokken med fleksibelt spiraldesign og komfortblader sikrer at babyen får tak naturlig, og gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Overhalt rask flaskevarmer

Overhalt rask flaskevarmer

SCF355/00R1

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • To flasker

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

298

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

16/08/2022

Danmark

Danmark

God sutteflaske med godt suttehovede.

God stor sutteflaske. Har et godt anatomisk suttehoved, der minder om et bryst. Barnet suger ikke luft ved brug af denne.

Fordeler

God størrelse. God udformning, så barnet selv kan holde den.

Ulemper

Træls at gøre rent oppe langs kanterne.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske

02/08/2022

Danmark

Danmark

Kan alt hvad den skal kunne

Kan alt hvad den skal kunne. Har aldrig haft problemer med den 5/5 herfra

Fordeler

Den kan hvad den skal kunne

Ulemper

Den kan ikke slå græs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske

10/12/2020

Danmark

Danmark

De bedste sutteflasker!

Min datter har brugt denne flasken fra fødslen og vil ikke bruge andre. De er nemme at rengøre, og skrue låg på og af. Flasken mindsker luft i maven og er god til børn med kolik. Jeg anbefaler dem helt klart!

Fordeler

Nem at rengøre, mindsker luft i maven

Ulemper

Ikke noget

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF070/25 Natural-sutteflaske

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF070/25 Natural-sutteflaske

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.