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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Én tåteflaske
260 ml/9 oz
ultra soft-smokk
Natural Response Nipple fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
4.8
av 5
204
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
malgosiawes
11/12/2024
Danmark
Del av opprykk
Perfekt gave til en nybagt mor
PHILIPS Avent Natural SCD838/11 flaskesættet er det perfekte produkt til starten af amningen af dit barn. Jeg ammer med bryst dagligt, men der er situationer i vores daglige hver dag, når vi har travlt eller er på vej og vores datter er sulten. Så har jeg altid en flaske med min tidligere optøede mælk med. Hvorfor bruger jeg flasker fra Philips Avent? Flaskerne har en responsiv sut med et specielt design, der sikrer, at mælken kun strømmer ud af flasken, når barnet sutter aktivt. Når barnet holder en pause for at synke eller trække vejret, kommer mælken ikke ud af flasken. Derudover efterligner suttens form brystets form og tekstur - den er bred, blød og fleksibel. Den antikoliske ventil forhindrer luft i at trænge ind i babyens mave, hvilket reducerer risikoen for kolik og ubehag. Hver baby har sit eget drikkertempo, og derfor er sutten designet til at imødekomme hver enkelt af deres behov. Du vil helt sikkert finde den perfekte mælkegennemstrømningshastighed og tilpasse den til din babys behov. Det bløde og fleksible Ultra Soft suttebetræk er også behageligt, da det tilpasser sig barnets kinder og reducerer irritation eller mærker. Sættet indeholder en børste med et specielt buet hoved og et specielt modelleret håndtag, som gør det nemt at vaske alle flasker eller andre foderprodukter grundigt. Det er vigtigt, at både sutter og flasker indeholder ikke bisphenol A (0 % BPA, i henhold til EU-direktiv 10/2011), så de er helt sikre for barnets helbred. En yderligere fordel ved produktet er, at det er kompatibelt med andre PHILIPS Avent-produkter, så du kan kombinere udvalgte elementer for at skabe det perfekte sæt.
Fordeler
Naturligt greb med brystformet sut
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Sz_alesandra
10/12/2024
Danmark
Del av opprykk
Perfekte første flasker
Jeg er tilfreds med produktet. Synes flasker er nemt og gode at holde. Nemme at gøre rent. Mine tvillinger fik har ikke problemer med at spise/drikke fra dem. De kan selv holde dem og ser ikke ud til at de får for meget luft i maven pga flaskerne. Vi er tilfredse og kan klart anbefale.
Fordeler
God til holde og nemme at gøre rent.
Ulemper
Har ikke noget i mod
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Majorfnuller
08/12/2024
Danmark
Del av opprykk
Super godt sutteflaske sæt
Jeg har valgt at give dette sutteflaskesæt 5 stjerner fordi det er de bedste vi endnu har prøvet da man nemt kan vælge hvor hurtigt gennemstrømningen skal være og barnet selv skal sutte for at få noget meget lignende almindelig amning. Et godt sæt med flere forskellige dele som kan bruges sammen med barnet der vokser. Selve suttetoppene er rigtig bløde og nemme at rengøre efter brug.
Fordeler
Nemheden og kvaliteten i suttetoppene
Ulemper
Kan ikke komme på noget dårligt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011