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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseGavesett til nyfødt

SCD838/12

4.8
| (204) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Støtter babyens individuelle drikkerytme
Dette gavesettet for nyfødte er en ideell måte å starte mating og berolige barnet på. Med Natural Response flaskesmokk kan barnet drikke med sin egen rytme som på bryst, slik at det blir enkelt å kombinere mating med bryst og flaske.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst

Støtter babyens individuelle drikkerytme

  • Fem flasker

  • ultra soft-smokk

  • Flaskebørste

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

204

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

11/12/2024

Danmark

Danmark

Perfekt gave til en nybagt mor

PHILIPS Avent Natural SCD838/11 flaskesættet er det perfekte produkt til starten af amningen af dit barn. Jeg ammer med bryst dagligt, men der er situationer i vores daglige hver dag, når vi har travlt eller er på vej og vores datter er sulten. Så har jeg altid en flaske med min tidligere optøede mælk med. Hvorfor bruger jeg flasker fra Philips Avent? Flaskerne har en responsiv sut med et specielt design, der sikrer, at mælken kun strømmer ud af flasken, når barnet sutter aktivt. Når barnet holder en pause for at synke eller trække vejret, kommer mælken ikke ud af flasken. Derudover efterligner suttens form brystets form og tekstur - den er bred, blød og fleksibel. Den antikoliske ventil forhindrer luft i at trænge ind i babyens mave, hvilket reducerer risikoen for kolik og ubehag. Hver baby har sit eget drikkertempo, og derfor er sutten designet til at imødekomme hver enkelt af deres behov. Du vil helt sikkert finde den perfekte mælkegennemstrømningshastighed og tilpasse den til din babys behov. Det bløde og fleksible Ultra Soft suttebetræk er også behageligt, da det tilpasser sig barnets kinder og reducerer irritation eller mærker. Sættet indeholder en børste med et specielt buet hoved og et specielt modelleret håndtag, som gør det nemt at vaske alle flasker eller andre foderprodukter grundigt. Det er vigtigt, at både sutter og flasker indeholder ikke bisphenol A (0 % BPA, i henhold til EU-direktiv 10/2011), så de er helt sikre for barnets helbred. En yderligere fordel ved produktet er, at det er kompatibelt med andre PHILIPS Avent-produkter, så du kan kombinere udvalgte elementer for at skabe det perfekte sæt.

Fordeler

Naturligt greb med brystformet sut

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

10/12/2024

Danmark

Danmark

Perfekte første flasker

Jeg er tilfreds med produktet. Synes flasker er nemt og gode at holde. Nemme at gøre rent. Mine tvillinger fik har ikke problemer med at spise/drikke fra dem. De kan selv holde dem og ser ikke ud til at de får for meget luft i maven pga flaskerne. Vi er tilfredse og kan klart anbefale.

Fordeler

God til holde og nemme at gøre rent.

Ulemper

Har ikke noget i mod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

08/12/2024

Danmark

Danmark

Super godt sutteflaske sæt

Jeg har valgt at give dette sutteflaskesæt 5 stjerner fordi det er de bedste vi endnu har prøvet da man nemt kan vælge hvor hurtigt gennemstrømningen skal være og barnet selv skal sutte for at få noget meget lignende almindelig amning. Et godt sæt med flere forskellige dele som kan bruges sammen med barnet der vokser. Selve suttetoppene er rigtig bløde og nemme at rengøre efter brug.

Fordeler

Nemheden og kvaliteten i suttetoppene

Ulemper

Kan ikke komme på noget dårligt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Børstefarge kan variere, bilde kun for referanse