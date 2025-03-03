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Philips Avent Natural Response Gavesett til nyfødt
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SCD838/11
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Brukerhåndbok
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Hvorfor er det ingen aldersindikasjon på Natural Response-smokkene?
Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?
Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?
Hvordan vet jeg at det er på tide å bytte ut Natural Response-smokken?
Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?
AventFlaskelokk for mating
Philips Avent Natural- eller Natural Response-smokken min folder seg sammen
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