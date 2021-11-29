ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

Philips AventDECT-babymonitor

SCD735/00

4.7
| (115) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
SCD735 babymonitor gir deg større fleksibilitet med opptil 24 timers overvåking før opplading samt en krystallklar lyd. Den har mange ulike beroligende og betryggende funksjoner. Babyen din vil elske projektoren med stjernehimmellys!
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden

100 % privat, uten interferens

Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

  • 100 % privat, uten forstyrrelse

  • Crystal clear sound

  • Opptil 24 timers overvåking

  • Projektor for stjernehimmellys

DECT-teknologi er garantert uten forstyrrelse og 100 % privat

DECT-teknologi er garantert uten forstyrrelse og 100 % privat

DECT-teknologi gir en sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som lytter. Den er garantert uten forstyrrelse fra andre apparater med sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Krystallklar lyd takket være DECT-teknologi

DECT-teknologi gir krystallklar lyd, slik at du kan høre hvert lille fnis, hver gurglelyd, og hvert hikk med perfekt stemmeklarhet.

Energibesparende Smart Øko-modus for minimal lydoverføring

Energibesparende Smart Øko-modus for minimal lydoverføring

Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk lydoverføring og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

115

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

2

29/11/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa

Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur

Fordeler

Bra ljud, batteritid

Ulemper

Något stor handenhet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD731/26 DECT-babyvakt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD731/26 DECT-babyvakt

14/01/2021

Sverige

Sverige

Som en dröm!

Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD734/26 DECT-babyvakt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD734/26 DECT-babyvakt

28/12/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone

ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )

Fordeler

lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.