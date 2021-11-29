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100 % privat, uten forstyrrelse
Crystal clear sound
Opptil 24 timers overvåking
Projektor for stjernehimmellys
DECT-teknologi gir en sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som lytter. Den er garantert uten forstyrrelse fra andre apparater med sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.
DECT-teknologi gir krystallklar lyd, slik at du kan høre hvert lille fnis, hver gurglelyd, og hvert hikk med perfekt stemmeklarhet.
Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk lydoverføring og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling.
4.7
av 5
115
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Dann91
29/11/2021
Sverige
Del av opprykk
Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa
Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur
Fordeler
Bra ljud, batteritid
Ulemper
Något stor handenhet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD731/26 DECT-babyvakt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD731/26 DECT-babyvakt
Stijo
14/01/2021
Sverige
Som en dröm!
Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD734/26 DECT-babyvakt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD734/26 DECT-babyvakt
buschie002
28/12/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone
ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )
Fordeler
lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium