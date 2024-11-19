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  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
  • Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer

-20% rabatt med kode: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseBabygavesett

SCD657/11

4.7
| (66) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
Gir rolig, komfortabel mating. Natural Response flaskesmokk støtter babyens unike suge-, svelge- og pusterytme, og AirFree-ventilen er utformet for å holde luften borte fra magen deres for ekstra beskyttelse mot kolikk, luft i magen og oppstøt.
Se alle fordeler

Spar 20%

WBFW26
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst*

Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer

  • 4 flasker

  • Flaskebørste

  • Ultra soft-smokk

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokk fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response Nipple er laget av myk silikon.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

66

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

3

19/11/2024

Danmark

Danmark

Good 👍

these bottles are the best! nothing gets lost, convenient measuring cup for liquid and the child is delighted, I think he even started asking to eat more with this bottle from Philips

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby

03/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Brillant features you wouldn’t want anything else

Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need

Fordeler

Brillant

Ulemper

Can’t fault

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

29/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great bottles!

I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.

Fordeler

Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!

Ulemper

Not the best brush.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Natural Response flaskesmokk frigjør melk kun når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet.