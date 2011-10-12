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  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden
  • Føl deg nær babyen hele tiden

Utgått

Philips AventBabymonitor med digital video

SCD600/00

3.4
| (97) Anmeldelser
Føl deg nær babyen hele tiden
Se og hør babyen din med den nyeste teknologien innen videoovervåking av babyen
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Babymonitor med krystallklart bilde

Føl deg nær babyen hele tiden

Automatisk kanalvalg for privat kobling

Automatisk kanalvalg for privat kobling

Behold en sikker og betryggende forbindelse med babyen til enhver tid med digital videoteknologi som er enkel i bruk

Infrarødt nattbilde for overvåking døgnet rundt

Infrarødt nattbilde for overvåking døgnet rundt

Infrarødt nattbilde gjør at du kan se babyen døgnet rundt

Trådløs og bærbar foreldreenhet

Trådløs og bærbar foreldreenhet

Oppladbar foreldreenhet gjør at du kan flytte deg omkring i hjemmet og samtidig føle deg nær babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

97

Anmeldelser

12/10/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD600/00 Digital videobabyvakt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD600/00 Digital videobabyvakt

08/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Flawless design and practical.

The Baby Monitor was bought as a gift for friends but their feedback has been glowing - they love it's sleek, unobtrusive design and are delighted with it's performance and sensitivity. According to them it's a real source of peace-of-mind and nocturnal contentment around their new baby - their first!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

03/05/2018

Deutschland

Deutschland

Bestes Babyphone

Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD600/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD600/00 Digitales Video-Babyphone

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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