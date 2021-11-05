ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Philips AventNatural-startsett for nyfødte

SCD301/04

4.6
| (210) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Kan enkelt kombineres med amming
Vår Natural-flaske med en ultramyk smokk har en mer brystlignende utforming. Den brede, brystformede smokken med fleksibelt spiraldesign og komfortblader sikrer at babyen får tak naturlig, og gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske.
Se alle fordeler

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • Startsett for nyfødte

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

210

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

05/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Baby feed bottles

absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.

Fordeler

everything great

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD301/01 Newborn Natural starter set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD301/01 Newborn Natural starter set

10/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

I wouldn’t use any other brand

I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future

Fordeler

Absolutely everything

Ulemper

None whatsoever

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories

04/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

If it ain't broke dont try fixing it

My 1st child is now 25yrs old. I'm due no7 and although I've used the odd none avent product never have I been as happy as with these. No7 will be raised by avent products as far as I'm able.

Fordeler

Easy to fill with powder. Good shape to easily clean. Last ages.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.