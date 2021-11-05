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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Startsett for nyfødte
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.6
av 5
210
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
peria
05/11/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Baby feed bottles
absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.
Fordeler
everything great
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD301/01 Newborn Natural starter set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD301/01 Newborn Natural starter set
Pro mum of 6
10/12/2020
United Kingdom
I wouldn’t use any other brand
I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future
Fordeler
Absolutely everything
Ulemper
None whatsoever
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories
KatieKay
04/11/2020
United Kingdom
If it ain't broke dont try fixing it
My 1st child is now 25yrs old. I'm due no7 and although I've used the odd none avent product never have I been as happy as with these. No7 will be raised by avent products as far as I'm able.
Fordeler
Easy to fill with powder. Good shape to easily clean. Last ages.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD301/02 Baby bottle set with accessories
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.