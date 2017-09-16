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  • Våt eller tørr, skånsom barbering
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  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering

Utgått

Shaver series 5000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S5620/12

3.5
| (56) Anmeldelser

2 Priser

Våt eller tørr, skånsom barbering
AquaTouch-barbermaskinen beskytter huden mens du barberer deg. MultiPrecision-bladsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig blad

Våt eller tørr, skånsom barbering

  • MultiPrecision-bladsystem

  • 50 min trådløs bruk / 1 t lading

  • SmartClick-presisjonstrimmer

Skjærehode med avrundet profil glir lett og skånsomt mot huden

Skjærehode med avrundet profil glir lett og skånsomt mot huden

Få en tett barbering uten kutt og sår. MultiPrecision-bladsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.

Få en komfortabel tørr eller oppfriskende våt barbering med Aquatec

Få en komfortabel tørr eller oppfriskende våt barbering med Aquatec

Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.

Rask barbering av tykt skjegg med 10 % mer kraft

Rask barbering av tykt skjegg med 10 % mer kraft

Barber tykke områder av skjegget enda raskere med 10 % ekstra hurtighet som du får ved å aktivere Turbo-modusen.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

56

Anmeldelser

16/09/2017

Danmark

Danmark

super godt produkt, som jeg godt vidste.

Jeg var godt klar over, at her var der tale om kvalitet, hvilket jeg altid har oplevet hos Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5620/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5620/12 Våd og tør elektrisk shaver

16/08/2017

Sverige

Sverige

Mycket bra och lättanvänd rakapparat

Ger nära samma känsla av rakningen som tidigare med en rakhyvel.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

01/03/2017

Sverige

Sverige

Helnöjd!

Jag har tidigare använt en äldre Philips som var min första rakapparat. Men att gå steget till denna 5000-serien var som en ny upplevelse! Jag har nu haft denna rakapparat i ca 3 månader. Jag har grövre strån vilket gör att jag har svårare att bli rakad närmare med en vanlig hyvel och vanlig rakapparat samt att det drar en del. Denna rakapparat drar i princip inga strån, väldigt skonsam mot huden och rakar nära. Extra hastigheten med turbo är en välkommen funktion när man har lite längre stubb (3-4 dagar). Efter 4 dagar stubb får den mycket svårare för min del att raka det rent och därför måste jag då byta huvud mot trimmern och trimma ner innan det går att raka vanligt. Trimmern är lagom stor i min mening vilket gör det lättare för precisionstrimning av till exempel polisongerna. Den kan eventuellt var för liten för andra som inte använder den för precisionstrimning. Rakapparaten har lite svårare att ta strån som ligger vid mjukare hud såsom under hakan eller kinderna och därmed kan man behöva dra den oftare vid de områdena för att få med allt, men definitivt fortfarande bättre än mina tidigare apparater. Den är lätt att rengöra då den är vattentät och den säger även till när det är dags att rengöra med vatten. Brukar öppna upp huvudet och skaka av stråna efter varje rakning ändå men behöver kanske bara rengöra med vatten var 4:e rakning. Jag har även provat på våtrakning en gång men var inte helnöjd med det (kanske gjorde jag på fel sätt, så jag kommer nog ge det ett försök till i framtiden). Batteritiden är som beskrivet i beskrivningen, vilken jag tycker är bra nog för mig!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

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  • Tidlig tilgang til salg.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig knivblad – test utført i Tyskland i 2015 etter 21 dagers bruk