Jag har tidigare använt en äldre Philips som var min första rakapparat. Men att gå steget till denna 5000-serien var som en ny upplevelse! Jag har nu haft denna rakapparat i ca 3 månader. Jag har grövre strån vilket gör att jag har svårare att bli rakad närmare med en vanlig hyvel och vanlig rakapparat samt att det drar en del. Denna rakapparat drar i princip inga strån, väldigt skonsam mot huden och rakar nära. Extra hastigheten med turbo är en välkommen funktion när man har lite längre stubb (3-4 dagar). Efter 4 dagar stubb får den mycket svårare för min del att raka det rent och därför måste jag då byta huvud mot trimmern och trimma ner innan det går att raka vanligt. Trimmern är lagom stor i min mening vilket gör det lättare för precisionstrimning av till exempel polisongerna. Den kan eventuellt var för liten för andra som inte använder den för precisionstrimning. Rakapparaten har lite svårare att ta strån som ligger vid mjukare hud såsom under hakan eller kinderna och därmed kan man behöva dra den oftare vid de områdena för att få med allt, men definitivt fortfarande bättre än mina tidigare apparater. Den är lätt att rengöra då den är vattentät och den säger även till när det är dags att rengöra med vatten. Brukar öppna upp huvudet och skaka av stråna efter varje rakning ändå men behöver kanske bara rengöra med vatten var 4:e rakning. Jag har även provat på våtrakning en gång men var inte helnöjd med det (kanske gjorde jag på fel sätt, så jag kommer nog ge det ett försök till i framtiden). Batteritiden är som beskrivet i beskrivningen, vilken jag tycker är bra nog för mig!