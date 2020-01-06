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Utgått
MultiPrecision-bladsystem
Flex-hoder med fem retninger
SmartClick-presisjonstrimmer
Få en tett barbering uten kutt og sår. MultiPrecision-bladsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.
Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.
Barber tykke områder av skjegget enda raskere med 20 % ekstra hurtighet som du får ved å aktivere Turbo+-modusen.
Priser
4.2
av 5
2967
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Hot Spott
06/01/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet gjør jobben
Barberer bra og etterlater seg ingenting, Batteriet holder til flere barberinger,foretrkker du våtbarbering så er ikke dette en maskin for deg men den er lett og funksjonell, ta den med på Reiser du vil ikke bli skuffet. Anbefales på det sterkeste.
Fordeler
Lett og ha med seg og bruke.
Ulemper
Ikke futeral/veske til denne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5110/06 Tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5110/06 Tørr elektrisk barbermaskin
Chrwi
31/01/2018
Norge
Veldig fornøyd med min nye barbermaskin
Maskinen er enkel og grei i bruk, hurtigere barbering enn på mine tidligere barbermaskiner.
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5550/10 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5550/10 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
JonM
09/09/2016
Norge
Bekreftet kjøper
Meget effektivt og brukervenligt.
Dette er den beste barbermaskinen jeg har hatt. Effektiv og brukervennlig. Meget lett å holde ren - ved å skylle den under springen etter bruk. Anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5150/26 Tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5150/26 Tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig knivblad – test utført i Tyskland i 2015 etter 21 dagers bruk
20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus deaktivert