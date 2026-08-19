ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Shaver series 7000 SensoTouch elektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering

Utgått

Støtte

Shaver series 7000 SensoTouchelektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering

RQ1145/16

Shaver series 7000 SensoTouch elektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering

Utgått

Gå til butikk

Få mest mulig ut av produktet

  • Slik rengjør du den elektriske barbermaskinen S5000–S7000 fra Philips | Enkel veiledning trinn for trinn
    Slik rengjør du den elektriske barbermaskinen S5000–S7000 fra Philips | Enkel veiledning trinn for trinn

Registrer produktet

Få din utvidede garanti

Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti&#160;(vilkår kan gjelde).

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 41.4 MB
  • 20 April 2022

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 289.3 kB
  • 14 April 2022

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne