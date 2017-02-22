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Utgått
RQ1145/16
DualPrecision & GyroFlex2D
45 min trådløs bruk / 1 t lading
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
3.8
av 5
112
Anmeldelser
JulianG0LXX
22/02/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Pushlik
22/02/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
mardybum
17/08/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
simple to use
easy and very convenient for everyday use even for my teenage son who can make anything look complicated
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.