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Utgått

SmartClickskjeggfriseringstilbehør

RQ111/50

2.1

| (197) Anmeldelser

Vis frem stilen din

Som et tillegg til Philips SensoTouch eller den elektriske arcitec-barbermaskinen får du en skjeggfriseringsenhet som kan klikkes på, slik at du kan lage den stilen du vil.

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Kompatible produkter
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SP9882/36R1

Shaver series 9000

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S9985/35R1

Shaver series 5000

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Overhalt el-barbermaskin for våt- og tørrbarbering

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Utvid mulighetene

Vis frem stilen din

  • SmartClick-tilbehør

  • 5 lengdeinnstillinger

Kam for skjegg og bart med fem lengdeinnstillinger

Kam for skjegg og bart med fem lengdeinnstillinger

Med kammen for skjegg og bart kan du opprettholde et perfekt skjegg på opptil 5 mm.

Klikk enkelt på og av

Klikk enkelt på og av

Du kan gjøre barbermaskinen om til en trimmer på to enkle trinn. 1. Løft skjærehodet ut av barbermaskinen. 2. Klikk på skjeggfriseringsenheten.

Bruk presisjonstrimmeren til å lage de fine detaljene i stilen din

Bruk presisjonstrimmeren til å lage de fine detaljene i stilen din

Bare ta av kammen for å bruke presisjonstrimmeren med en 0,5 mm "tredagers"-innstilling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.1

av 5

197

Anmeldelser

24/10/2019

Sverige

Sverige

Perfekt Philips

Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Bruksdato 2018-11-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Bruksdato 2018-11-08

22/03/2018

Deutschland

Deutschland

Plastikaufsatz defekt

Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

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