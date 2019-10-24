Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
RQ111/50
Vis frem stilen din
Som et tillegg til Philips SensoTouch eller den elektriske arcitec-barbermaskinen får du en skjeggfriseringsenhet som kan klikkes på, slik at du kan lage den stilen du vil.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S9985/35R1
S5420/06R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
SmartClick-tilbehør
5 lengdeinnstillinger
Med kammen for skjegg og bart kan du opprettholde et perfekt skjegg på opptil 5 mm.
Du kan gjøre barbermaskinen om til en trimmer på to enkle trinn. 1. Løft skjærehodet ut av barbermaskinen. 2. Klikk på skjeggfriseringsenheten.
Bare ta av kammen for å bruke presisjonstrimmeren med en 0,5 mm "tredagers"-innstilling.
2.1
av 5
197
Anmeldelser
Razmus
24/10/2019
Sverige
Perfekt Philips
Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Bruksdato 2018-11-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Bruksdato 2018-11-08
kette81
22/03/2018
Deutschland
Plastikaufsatz defekt
Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör