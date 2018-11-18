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Utgått
Gått ut av produksjon
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Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.
3.8
av 5
52
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ10 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden