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Utgått

Skjæreenhet

RQ10/40

3.8
| (52) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Få en tett barbering
Hvert år tilbakelegger knivbladene en strekning som tilsvarer høyden til Mount Everest … 10 ganger! Etter å ha blitt kjørt så hardt kan selv de beste materialene bli sløvere. Oppretthold barbermaskinens ytelse ved å skifte hoder hvert andre år.
Se alle fordeler

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • Gått ut av produksjon

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Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

52

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ10 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ10/50 scheerhoofden

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